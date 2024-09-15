Туроператоры Мурманской области представляют регион на выставке в Китае

Заполярные туроператоры при содействии АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» принимают участие в международной выставке «China (Guangdong) International Tourism Expo» в Китае. Мероприятие в Гуанчжоу будет проходить три дня.

Отметим, «China (Guangdong) International Tourism Expo» – масштабная выставка туристической индустрии, в ходе которой можно ознакомиться с лучшими туристскими предложениями со всего света. Эта экспозиция проводится уже 16-й раз. В 2023 году в мероприятии участвовали свыше 50 стран, а выставку посетили более 20000 гостей.

Традиционно среди участников – представители туристических компаний, отелей, курортов, авиакомпаний, туристические агенты, туроператоры, представители агентств по прокату автомобилей, организаторы круизов и другие.

В рамках мероприятия планируется проведение B2B переговоров, а также выступления участников с презентациями проектов, демонстрирующих туристический потенциал заявленных регионов и представленных компаний.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в 2024 году Мурманскую область представляют пять заполярных компаний: ООО «Кольский Край», ООО «Норд-Авиа», ООО «Север для Вас», ООО «Полар Стар» и ООО «Тур на Кольский».

Напомним, что при организации участия местных предприятий в международных выставках Центр поддержки экспорта Мурманской области оплачивает расходы за аренду выставочной площади и застройку стенда, включая разработку дизайн-проекта, а также при необходимости регистрационные сборы за участников, работу переводчиков и доставку выставочных образцов.

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» оказывает услуги субъектам малого и среднего предпринимательства с целью выхода компаний на экспорт и расширения географии поставок в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального министерства развития Арктики и экономики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/