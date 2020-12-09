Туроператоры Заполярья расскажут европейцам о Хибинах и Териберке

В 2020 году Мурманская область выступит в качестве генерального партнера онлайн-выставки «Russian Expo Days» для аудитории профессионалов турбизнеса Германии, Австрии, Швейцарии.

Онлайн-выставка пройдёт c 14 по 18 декабря. Регион представят туристические компании «Аврора эксплор», «Визит Мурманск», «Кола тревел», «Ловозеро.ру», «Дикие и свободные», «Хибины тур. При содействии Центра поддержки экспорта Мурманской области их сотрудники прошли обучение по специфике приёма гостей немецкоговорящего рынка.

Участники выставки проведут онлайн-презентации. Выступления представителей мурманских фирм будут посвящены Хибинам, Териберке, Арктике, активному и экстремальному отдыху. Также они расскажут об арктической кухне и коренных народах Севера.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, мероприятие проводится при поддержке министерства экономического развития Мурманской области и Центра поддержки экспорта Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».