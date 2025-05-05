Турпоток в Мурманскую область в 2024 году составил рекордную 761 тысячу человек

В ходе оперативного совещания обсудили развитие туристической инфраструктуры для жителей и гостей Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что туризм – одно из приоритетных направлений развития экономики и сервиса в рамках плана «На Севере – жить!».

«Эта отрасль – один из ключевых драйверов развития малого и среднего бизнеса в регионе. В 2024 году Мурманская область установила абсолютный рекорд, приняв 761 тысячу туристов, что на 13,5% больше, чем в 2023 году. Наша задача – стимулировать развитие инфраструктуры, она очень востребована для наших гостей и жителей. Отмечу, что если бы не растущий туристический поток, то новый аэропорт, который мы в этом году будем вводить, не был бы реализован в текущий период, решение по новому терминалу, строительство которого мы завершаем, стало возможным благодаря росту туризма. То же самое с заведениями общепита, многие появились также благодаря росту потока гостей», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис сообщил, что за последние 5 лет поддержано 135 туристических проектов на общую сумму 400 млн рублей, а предприниматели инвестировали свыше 500 млн рублей. В 2023-2024 годах в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» реализовано 17 инициатив на общую сумму 76 млн рублей. Новая инфраструктура включает кемпинги в Териберке и Ура-Губе, туристическое кафе «Пик Ферсмана» и экотропу в Хибинах и другие объекты.

«С 29 апреля начат приём заявок на конкурсный отбор для государственной поддержки проектов по развитию туристской инфраструктуры. Предусмотрены субсидии до 10 млн рублей для создания кемпингов и модернизации туристских маршрутов. Всего в бюджете на текущий год выделено 64,5 млн рублей. Цель – увеличение номерного фонда, модернизация инфраструктуры и создание новых рабочих мест. И конечно новый уровень сервиса», – подчеркнул губернатор.

Подробнее об этом в своём докладе рассказала заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/