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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.26 16:30

Турсообщество региона может повысить компетенции по приему индийских туристов

Центр кластерного развития Мурманской области приглашает на программу повышения квалификации по особенностям работы с индийскими туристами.

Обучение пройдёт онлайн с 21 по 23 сентября. Оно будет полезно всем специалистам сферы сервиса: руководителям и сотрудникам гостиниц, предприятий питания, туроператорам, турагентам, гидам-переводчикам.

Интерес к Мурманской области со стороны индийских путешественников увеличивается с каждый годом — за шесть лет турпоток из Индии в наш регион вырос в 130 раз. Участники тренинга узнают больше о культуре, менталитете и ожиданиях индийских туристов для эффективной коммуникации и обслуживания, познакомятся с критериями сертификации по стандарту «India Friendly».

Успешно сдавшие итоговый тест получат удостоверение о повышении квалификации.

Принять участие в тренинге могут только штатные сотрудники предприятия – участника туристко-рекреационного кластера Мурманской области.

Обязательное требование – наличие оконченного среднего или высшего образования.

Обучение платное. Стоимость на 1 обучающегося 10 тысяч рублей.

Количество мест ограничено. Регистрация открыта по 20 августа по ссылке

Компании, желающие стать участниками туристко-рекреационного кластера Мурманской области, могут обратиться в региональный Центр кластерного развития: по телефону (8152) 41-07-95; лично по адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна, 7 (1-й подъезд, 1 -й этаж, с 10.00 до 17.00 по будням); по электронной почте: info@murmancluster.ru.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571926/#&gid=1&pid=1

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