«ТВОЁ ВРЕМЯ!» – в Ковдоре состоится форум молодёжного предпринимательства

С 26 по 29 октября в Ковдоре пройдёт форум молодёжного предпринимательства «ТВОЁ ВРЕМЯ!». Будут организованы мастер-классы по созданию своих стартапов в IT-сфере и туризме, тренинги по генерации бизнес-идей и навыкам публичных выступлений, семинары и открытые уроки по предпринимательским навыкам и мерам поддержки бизнеса в Мурманской области.

Кроме того, серию онлайн-уроков по предпринимательским навыкам проведут спикеры и основатели стартапов Фонда «Сколково».

Секции форума будут работать на площадках центров «Точка роста» в Ковдоре в школе №1 и молодёжном клубе «Arctic\Space».

Форум организован Управлением образования Ковдорского муниципального округа совместно с региональным комитетом по туризму, Мурманским региональным инновационным бизнес-инкубатором и Центром поддержки предпринимательства Мурманской области.

Мероприятия пройдут в очном формате с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.