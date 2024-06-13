Творческая группа Детской театральной школы Мурманска отправилась на «Театральные острова»

Делегация мурманской Детской театральной школы вместе с московским «Театром-лабораторией Елены Порошиной» отправилась в творческую поездку на другой конец нашей огромной страны - город Южно-Сахалинск. Там с 13 по 16 июня будет проходить Дальневосточный открытый фестиваль «Театральные острова», в котором примут участие свыше трёхсот детей и педагогов из театральных коллективов образовательных организаций.

На этом масштабном событии взрослая труппа ДТШ представит в качестве гостя фестиваля спектакль «Скоморошина о царе Салтане» по одноименному знаменитому произведению А.С. Пушкина. Напомним, премьера этой постановки, режиссёром которой является Елена Порошина, состоялась 29 апреля 2024 года. И уже в мае спектакль получил в категории «профессиональные театры» диплом любительского жюри регионального этапа II-го Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена» в номинации «Лучший актёрский ансамбль». Также за «Лучшую сценографию» региональным отделением Союза театральных деятелей РФ был отмечен итог работы творческого тандема художников-постановщиков Ларисы Ершовой и Екатерины Журавлевой.

«На дальневосточном фестивале будем показывать «Скоморошину о царе Салтане» в необычном для наших спектаклей формате - на уличной сценической площадке, - рассказала Наталья Бриленкова, директор ДТШ г.Мурманска. - При этом, мы с собой не везём нашу самую главную декорационную основу этой постановки - дуб. Поэтому уже на месте будем ориентироваться и решать, как его обыграть. Не исключено, что роль «пушкинского» дуба «сыграет» самый настоящий дуб в одном из парков Южно-Сахалинска».

В рамках фестиваля пройдёт панельная дискуссия «Театральное искусство как институт воспитания души. Школьный театр как пространство воспитательной деятельности». Наставники детских театральных коллективов пройдут «Школу театрального педагога», в рамках которой наши преподаватели проведут серию мастер-классов по актёрскому мастерству, сценической речи и искусству актёров-кукольников.

Организатором фестиваля «Театральные острова» является Региональный ресурсный центр дополнительного образования и воспитания при поддержке Министерства образования Сахалинской области.