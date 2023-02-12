Мурманская область. Арктика (16+)12.02.23 16:00
Творческая мастерская «Сказки на песке: завиток за завитком»
Познавательное мероприятие прошло в детской библиотеке-филиале №17 — Центре экологического просвещения «Яблочко» в Мурманске.
Гостям рассказали о технике рисования песком, когда и в какой стране возникло это мастерство, какое значение имеет для развития детей. Интересные факты юные мурманчане узнали из книги Джойса Сидмана «Живые спирали».
Как сообщает администрация города Мурманска, после информационной минутки ребят ждал увлекательный мастер-класс по работе с песком, а затем все желающие попробовали самостоятельно выполнить рисунок на песке с использованием деревянных стилусов.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24349&page=1
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