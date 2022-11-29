«Творческая осень» в Видяево объединила 10 городов Мурманской области

Финальный этап проекта Единого волонтёрского центра «Творческая осень» состоялся 26 ноября. Гости и жительницы Видяево, а также женщины, чьи близкие участвуют в СВО, получили возможность найти новое направление для самореализации, познакомиться с интересными людьми, отдохнуть и набраться сил. На площадке дома офицеров состоялось 35 творческих и прикладных мастер-классов, лекций по психологии, косметологии и личному бренду, управлению голосом и танцам, а также один мини-спектакль по истории русского костюма.

«Творческая осень» – это яркий проект, который позволяет понять, что ты на самом деле другая, и даже пройдя большой жизненный путь, ты еще не все таланты в себе раскрыла. Поэтому хочу поблагодарить Евгению Владимировну и всех женщин, которые участвуют, а также руководителей администраций городов, где мы бываем. Они понимают, как важны такого рода мероприятия. Особенно сейчас, когда так важно заботиться о семьях, в которых мужья отдают долг Родине», – рассказала депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

На церемонии закрытия конференции, приуроченной ко Дню матери, также присутствовал Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой с супругой.

«Благодарю всех гостей и участниц мастер-классов. И у всех пожелание одно: очень здорово, давайте на следующий год повторим!» – отметил Сергей Дубовой.

«Творческая осень» проходит в каждом ЗАТО Мурманской области, куда у нас есть возможность привести наших мастеров и спикеров. И здесь участниками становятся сами девушки, которые могут что-то рассказать, научить других. Все эти мастер-классы дают девушкам день отдыха, день отвлечения от домашних забот арт-терапией. Женщины отдыхают, набираются сил и приносят эту энергию к себе домой», – рассказала руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политике, в этом сезоне конференция для женщин закрытых военных городов и поселений объединила спикеров из Мурманска, Североморска, Гаджиево, Никеля, Видяево, Корзуново, Мурмашей, Снежногорска, Заполярного и Алакуртти. 76 мастеров провели 126 мастер-классов в дворцах культуры ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево и ЗАТО Заполярный. Проект стартовал в 2021 году и охватил уже более 1500 участниц. На следующий год организаторы планируют расширение географии конференции и добавление новых локаций.

«Творческая осень» – продолжение основной интерактивной конференции «Звезда Севера», которая проходит в Гаджиево и в Североморске. В феврале будущего года она распространится дополнительно и на площадки Мурманска», – подчеркнула руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26578/