На первой региональной астрологической конференции утвердили Ассоциацию астрологов АрктикиБольшинство россиян поддерживает инициативу Госдумы об объявлении 31 декабря выходным
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.11.22 08:45

«Творческая осень» в Видяево объединила 10 городов Мурманской области

Финальный этап проекта Единого волонтёрского центра «Творческая осень» состоялся 26 ноября. Гости и жительницы Видяево, а также женщины, чьи близкие участвуют в СВО, получили возможность найти новое направление для самореализации, познакомиться с интересными людьми, отдохнуть и набраться сил. На площадке дома офицеров состоялось 35 творческих и прикладных мастер-классов, лекций по психологии, косметологии и личному бренду, управлению голосом и танцам, а также один мини-спектакль по истории русского костюма.

«Творческая осень» – это яркий проект, который позволяет понять, что ты на самом деле другая, и даже пройдя большой жизненный путь, ты еще не все таланты в себе раскрыла. Поэтому хочу поблагодарить Евгению Владимировну и всех женщин, которые участвуют, а также руководителей администраций городов, где мы бываем. Они понимают, как важны такого рода мероприятия. Особенно сейчас, когда так важно заботиться о семьях, в которых мужья отдают долг Родине», – рассказала депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

На церемонии закрытия конференции, приуроченной ко Дню матери, также присутствовал Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой с супругой.

«Благодарю всех гостей и участниц мастер-классов. И у всех пожелание одно: очень здорово, давайте на следующий год повторим!» – отметил Сергей Дубовой.

«Творческая осень» проходит в каждом ЗАТО Мурманской области, куда у нас есть возможность привести наших мастеров и спикеров. И здесь участниками становятся сами девушки, которые могут что-то рассказать, научить других. Все эти мастер-классы дают девушкам день отдыха, день отвлечения от домашних забот арт-терапией. Женщины отдыхают, набираются сил и приносят эту энергию к себе домой», – рассказала руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политике, в этом сезоне конференция для женщин закрытых военных городов и поселений объединила спикеров из Мурманска, Североморска, Гаджиево, Никеля, Видяево, Корзуново, Мурмашей, Снежногорска, Заполярного и Алакуртти. 76 мастеров провели 126 мастер-классов в дворцах культуры ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево и ЗАТО Заполярный. Проект стартовал в 2021 году и охватил уже более 1500 участниц. На следующий год организаторы планируют расширение географии конференции и добавление новых локаций.

«Творческая осень» – продолжение основной интерактивной конференции «Звезда Севера», которая проходит в Гаджиево и в Североморске. В феврале будущего года она распространится дополнительно и на площадки Мурманска», – подчеркнула руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26578/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как частичная мобилизация изменила рынок труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире10:40«Беспокойный участок». Художественный сериал, 10 серия (16+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году-PRO Валюту (16+)Курсы евро вырос на 42 копейки, доллар укрепился на 27 копеек-PRO Энергетику (18+)Бюджет 2023: средства на улучшение качества воды и организацию индивидуальных теплопунктов в проекте основного закона заложены-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правительство одобрило создание системы мониторинга многолетней мерзлоты в Арктике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика