Творческая встреча: Анастасия Смышляева расскажет о своей дебютной книге «Олений завет»

28 марта в 18.30 в Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация книги «Олений завет» мурманской писательницы Анастасии Смышляевой.

Как отмечает vk.com/murmannauchka, «Олений завет» – этническое фэнтези, основанное на фольклоре саамов, атмосферная и волнующая история с лёгким привкусом северной морошки и запахом тундрового ягеля.

С давних пор на суровых просторах Севера жило племя саамов, и почитало оно северного оленя как своего брата, кормильца и защитника. Но пришли новые времена, и саамы нарушили заветы отцов. Тогда восстали высшие силы, чтобы наказать неблагодарных и лишить их самого ценного... Когда Коля навещает деда в затерянном посреди тундры селе, поездка оборачивается чередой невероятных и опасных приключений: встречей с шаманами, лесными духами, гномами и даже с тотемным предком. Сумеет ли Коля пройти предначертанный ему путь, чтобы заново обрести себя и спасти свой народ?

В рамках творческой встречи Анастасия Смышляева расскажет о своей дебютной книге «Олений завет», поделится секретами писательского мастерства, расскажет о творческих планах и ответит на вопросы читателей.

Вход свободный по предварительной регистрации на vk.cc/cJTPqX (16+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457289127%2F0b3c19ebf5590edbe2