Творческие инициативы северян вновь смогут получить поддержку в рамках конкурса губернаторских грантов

Творческие инициативы жителей Кольского Заполярья могут претендовать на региональную поддержку: на следующей неделе Министерство культуры Мурманской области начнёт прием заявок на конкурс грантов губернатора на поддержку проектов современного искусства.

Поддержку в рамках конкурса смогут получить граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, проживающие в Мурманской области. Предложенные проекты должны соответствовать одному из двух направлений конкурса:

«Актуальное искусство» – проекты, направленные на развитие современного искусства;

«Актуальная культура» – проекты в сфере культуры, направленные на интеграцию ценностей культуры Мурманской области в современный социокультурный контекст.

Организаторы ждут от соискателей инициатив по созданию креативного продукта, являющегося результатом творческой деятельности, имеющего экономическое применение и отражающего культурно-историческую специфику Мурманской области. Предлагаемые проекты также могут быть направлены на интеграцию культурного наследия народов Российской Федерации, проживающих в Мурманской области, в актуальный социокультурный контекст посредством современных форм представления.

Максимальная сумма поддержки, на которую может рассчитывать автор проекта, – 400 тысяч рублей.

Приём заявок на конкурс начнется в 9.00 7 февраля и продлится до 17.00 9 марта. Заявки принимаются на бумажном носителе по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3, областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова, II этаж, кабинет 207. Их можно отправить почтой или представить лично в рабочие дни - с 9.00 до 17.00 (обед - с 13.00 до 14.00).

Как сообщает региональное Министерство культуры, искатель имеет право представить на конкурс только одну заявку.

Подробная информация о конкурсе грантов опубликована на сайте регионального Министерства культуры. Напомним, в 2021 году в рамках конкурса региональную поддержку получили 11 проектов современного искусства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/438771/#&gid=1&pid=1