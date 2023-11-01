Творческие коллективы из Апатитов стали призёрами Международного фестиваля по инклюзивным танцам

В Москве состоялся финал XI Международного благотворительного фестиваля по инклюзивным танцам «Inclusive dance». В список финалистов вошли два творческих коллектива из Апатитского психоневрологического интерната: дуэт «1+1» и танцевальная группа «Свободное движение».

Ежегодное танцевальное событие организовано благотворительным фондом «Инклюзив Дэнс – Инклюзивный Танец». Главная цель фестиваля – объединение профессиональных танцоров, хореографов, любителей танца, волонтеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, их близких и друзей. В этом году в конкурсе приняли участие 372 коллектива (более 3000 исполнителей), большинство из которых – люди с инвалидностью и ОВЗ.

Делегаты из Апатитов приняли активное участие в трёхдневной программе фестиваля, а рамках которой для коллективов-финалистов были организованы мастер-классы по различным направлениям инклюзивного танца – от бачаты до вальса. Также состоялась обзорная экскурсия по Москве, посещение захватывающего шоу в Москвариуме, экскурсия по ВДНХ и другие интересные события.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в завершение фестиваля в Храме Христа Спасителя прошел итоговый конкурс с очными выступлениями и оценкой танцевальных номеров финалистов. Под руководством инструктора по адаптивной физкультуре и хореографа Оксаны Краснощек подопечные психоневрологического интерната из Апатитов стали победителями в номинации «Эстрадный танец». Так, дуэт «1+1» заслуженно занял первое место, а коллектив «Свободное движение» – второе место. Победителей наградили кубками, памятными дипломами и подарками от организаторов и спонсоров фестиваля.

Напомним, что в августе инклюзивные коллективы из Мурманской области стали лауреатами онлайн-конкурса Международного танцевального фестиваля.

Фото: https://gov-murman.ru