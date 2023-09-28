Творческие коллективы из Мурманска добились успеха в конкурсе народного искусства в Ростове-на-Дону

Коллективы Дома культуры Ленинского округа и русского национального культурного центра «Рябиновый край» стали победителями конкурса «Асмоловские сезоны», проходившего в Ростове-на-Дону в рамках II Международного фестиваля купеческой и народной культуры.

Мероприятие было приурочено к празднованию 274-й годовщины образования Ростова-на-Дону. Помимо делегации из города Мурманска, в нем приняли участие представители Ярославля, Пензы, Саратова, Краснодара, Луганска и Донецка.

Северяне привезли выставку уникальных русских народных костюмов, продемонстрировали вокальное мастерство в исполнении народных песен, показали умение фланкировать казачьей шашкой. Огромный успех вызвал показ коллекции народных костюмов «Гордость России». Горожане и гости Ростова-на-Дону фотографировали экспозицию, участников дефиле, с удовольствием слушали информацию о традиционной культуре. В период репетиций были организованы мастер-классы по крутке казачьей шашкой для участников хореографических коллективов из Луганской и Донецкой республик.

Как сообщает администрация города Мурманска, в рамках фестиваля состоялась конкурсная программа «Асмоловские сезоны» в номинациях «Русский народный костюм», «Фольклорный коллектив»; «Вокальное мастерство»; «Хореографическое мастерство»; «Инструментальное мастерство»; «Декоративно-прикладное искусство».

По результатам конкурса северяне получили дипломы лауреатов 1-й степени.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25779&page=1