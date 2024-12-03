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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.24 19:30

Творческие коллективы Мурманской области стали победителями смотра-конкурса «Арктические сезоны»

В Мурманской области завершился первый региональный смотр-конкурс «Арктические сезоны». Масштабное мероприятие проводилось областным Дворцом культуры имени С.М. Кирова при поддержке регионального Минкульта для оценки качества работы самодеятельных коллективов, носящих звание народных или образцовых.

В течение 2024 года эксперты конкурса в рамках трёх отборочных туров отсмотрели выступления почти 2000 творческих северян со всех уголков Мурманской области. Финалистами стали 42 самодеятельных коллектива региона, 12 из которых по итогам смотра были удостоены звания лауреатов I степени. Лучшими из лучших признаны артисты из Мончегорска, Кировска, Апатитов, Кандалакши, Североморска и Мурманска.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, представленные на гала-концерте номера лауреатов будут включены в областное портфолио лучших самодеятельных номеров для представления на крупнейших культурных событиях Кольского Заполярья.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Последние комментарии

Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
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Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
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VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
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