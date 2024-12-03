Творческие коллективы Мурманской области стали победителями смотра-конкурса «Арктические сезоны»

В Мурманской области завершился первый региональный смотр-конкурс «Арктические сезоны». Масштабное мероприятие проводилось областным Дворцом культуры имени С.М. Кирова при поддержке регионального Минкульта для оценки качества работы самодеятельных коллективов, носящих звание народных или образцовых.

В течение 2024 года эксперты конкурса в рамках трёх отборочных туров отсмотрели выступления почти 2000 творческих северян со всех уголков Мурманской области. Финалистами стали 42 самодеятельных коллектива региона, 12 из которых по итогам смотра были удостоены звания лауреатов I степени. Лучшими из лучших признаны артисты из Мончегорска, Кировска, Апатитов, Кандалакши, Североморска и Мурманска.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, представленные на гала-концерте номера лауреатов будут включены в областное портфолио лучших самодеятельных номеров для представления на крупнейших культурных событиях Кольского Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/