Творческие коллективы Северного флота примут участие в фестивале солдатской песни, посвящённом 79-й годовщине Дня Победы

4 мая в Долине Славы в Мурманской области состоятся традиционные праздничные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Одним из наиболее интересных событий будет фестиваль солдатской песни «Эх, путь-дорожка фронтовая…», в котором примут участие творческие коллективы Северного флота и городов Мурманской области.

Возле Мемориала защитникам Советского Заполярья в Долине Славы состоится митинг и церемония возложения венков и цветов. Торжественным маршем пройдут подразделения береговых войск и подводных сил Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для жителей Кольского Заполярья будет разбит палаточный лагерь с полевой кухней. Будет работать подвижная выставка Военно-морского музея Северного флота и выставка военной техники и вооружения.