В Минпросвещения РФ не будут требовать от школьных учителей делать прививку от коронавирусаХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир продолжает удивлять даже в условиях пандемии
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)31.08.20 08:00

Творческие коллективы Северного флота вернулись с Таймыра домой

Военный оркестр и Ансамбль песни и пляски Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота вернулись в Североморск, завершив  программу выступлений в населенных пунктах на полуострове Таймыр.

Начиная с 23 августа флотские артисты провели на Таймыре шесть масштабных  творческих выступлений. Первое из них состоялось на площади Горняков в районе Талнах под Норильском.  Затем творческие коллективы Северного флота неоднократно выступали в городе Дудинка на Набережной площади.

Открывая большой завершающий концерт флотских артистов, который состоялся 27 августа,  Глава города Дудинки Юрий Гурин поблагодарил североморцев за положительные эмоции, которые получают жители города от присутствия в заполярной столице моряков Северного флота.

«Боевая мощь ваших соединений известная всему миру, спортивная подготовка, я прочувствовал её на себе — великолепна, мастерство артистов всегда вызывает радость у северян», — подчеркнул Юрий Викторович.

Он вручил цветы и памятные подарки руководителю музыкальной группы «Бугель» большого противолодочного корабля «Североморск» Виталию Емельянову, руководителю военного оркестра штаба Северного флота подполковнику Артёму Воробьеву и директору ансамбля песни и пляски Северного флота, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Дмитрию Акманову.

В течение двух часов концертной программы, неизменными аплодисментами дудинцы встречали народные, джазовые и рэп-композиции, вокально-инструментальные и танцевальные номера в исполнении артистов-североморцев. Вместе с Дмитрием Акмановым и солистами ансамбля песни и пляски Северного флота горожане пели песни советских лет. Ярким завершающим аккордом концерта стало совместное исполнение, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, легендарной песни «День Победы».

Выступление  флотских коллективов было настолько зажигательным, что уже к середине концертной программы  вместе с флотскими артистами пели и танцевали практически все зрители.

Военнослужащие оркестра и артисты Ансамбля Северного флота прибыли на Таймыр для участия в комплексе совместных культурно-массовых и военно-патриотических мероприятий, проводимых командованием Северного флота совестно с администрацией города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района.

Как сообщает пресс-служба СФ, концерты флотских артистов прошли в городах Норильске и Дудинке. Творческие коллективы Северного флота также выступили в полевом лагере перед военнослужащими, задействованными в межвидовом тактическом учении по обороне важного промышленного объекта в Арктике, которое стало одним из этапов дальнего похода арктической группировки кораблей Северного флота.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Без увеличения роли государства в процессе производства судового оборудования не обойтись – эксперт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
30.08.20 10:36
Ой, а чем заменим уголь?
Комментарий к новости:Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
Д.О. Вернер
27.08.20 16:52
Наш Край особый! У нас даже партизанский отряд назывался "СОВЕТСКИЙ МУРМАН"... https://nevnov.ru/region/Murmansk/601987-partizanskii-otryad-sovetskii-murman-byl-rasformirovan-rovno-74-goda-nazad
Комментарий к новости:ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ. Серия 3-я: «Неизвестный бой»
Артём
26.08.20 23:12
Я тоже прохожу службу в ОРО и КПО- это одна из «спокойных служб». Социалка и режим работы - основные достоинства этого подразделения
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире11:10«Tele Travel». Информационная программа (12+)11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)С 1 сентября в России упростят процедуру банкротства-PRO Валюту (16+)Рубль продолжает укрепляться на фоне роста цен на нефть-PRO Энергетику (18+)Африканда готова к отопительному сезону-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области начат отопительный период, но не для жилых домов-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Периоды работы в медицинских организациях при работе с пациентами с COVID-19 будут рассчитываться как «день за два»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 667 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика