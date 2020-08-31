Творческие коллективы Северного флота вернулись с Таймыра домой

Военный оркестр и Ансамбль песни и пляски Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота вернулись в Североморск, завершив программу выступлений в населенных пунктах на полуострове Таймыр.

Начиная с 23 августа флотские артисты провели на Таймыре шесть масштабных творческих выступлений. Первое из них состоялось на площади Горняков в районе Талнах под Норильском. Затем творческие коллективы Северного флота неоднократно выступали в городе Дудинка на Набережной площади.

Открывая большой завершающий концерт флотских артистов, который состоялся 27 августа, Глава города Дудинки Юрий Гурин поблагодарил североморцев за положительные эмоции, которые получают жители города от присутствия в заполярной столице моряков Северного флота.

«Боевая мощь ваших соединений известная всему миру, спортивная подготовка, я прочувствовал её на себе — великолепна, мастерство артистов всегда вызывает радость у северян», — подчеркнул Юрий Викторович.

Он вручил цветы и памятные подарки руководителю музыкальной группы «Бугель» большого противолодочного корабля «Североморск» Виталию Емельянову, руководителю военного оркестра штаба Северного флота подполковнику Артёму Воробьеву и директору ансамбля песни и пляски Северного флота, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Дмитрию Акманову.

В течение двух часов концертной программы, неизменными аплодисментами дудинцы встречали народные, джазовые и рэп-композиции, вокально-инструментальные и танцевальные номера в исполнении артистов-североморцев. Вместе с Дмитрием Акмановым и солистами ансамбля песни и пляски Северного флота горожане пели песни советских лет. Ярким завершающим аккордом концерта стало совместное исполнение, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, легендарной песни «День Победы».

Выступление флотских коллективов было настолько зажигательным, что уже к середине концертной программы вместе с флотскими артистами пели и танцевали практически все зрители.

Военнослужащие оркестра и артисты Ансамбля Северного флота прибыли на Таймыр для участия в комплексе совместных культурно-массовых и военно-патриотических мероприятий, проводимых командованием Северного флота совестно с администрацией города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района.

Как сообщает пресс-служба СФ, концерты флотских артистов прошли в городах Норильске и Дудинке. Творческие коллективы Северного флота также выступили в полевом лагере перед военнослужащими, задействованными в межвидовом тактическом учении по обороне важного промышленного объекта в Арктике, которое стало одним из этапов дальнего похода арктической группировки кораблей Северного флота.