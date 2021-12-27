Творческие коллективы СТК «Север» и «Север FM» поздравили с 10-летием

Сегодня глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов и председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев поздравили творческие коллективы СТК «Север» и «Север FM», которые входят в Муниципальное бюджетное учреждение «Североморский информационно-аналитический центр» с 10-летием, отметив большой вклад сотрудников центра в информирование жителей флотской столицы.

Олег Прасов вручил Памятный адрес директору Муниципального бюджетного учреждения «Североморский информационно-аналитический центр» Анастасии Рябых.

Почётную грамоту и Благодарственные письма Совета депутатов ЗАТО г. Североморск сотрудникам Североморского информационно-аналитического центра вручил председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев.

21 декабря решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск За высокий профессионализм, плодотворный труд, объективное информирование жителей, большой личный вклад в сохранение истории ЗАТО г. Североморск и развитии журналистики муниципалитета Почётной грамотой Совета депутатов награждена Анастасия Рябых - директор Муниципального бюджетного учреждения «Североморский информационно-аналитический центр».

Благодарственными письмами Совета депутатов ЗАТО г. Североморск награждены сотрудники Муниципального бюджетного учреждения «Североморский информационно-аналитический центр»: Станислава Красильникова - заместитель директора; Наталья Некрасова - специалист по социальной работе с молодёжью; Александр Клоков - специалист по социальной работе с молодежью; Сергей Кондратьев - специалист по работе с молодежью; Павел Тимофеев - художник компьютерной графики; Максим Нагайчук - ведущий инспектор; Дмитрий Телятников - электроник; Андрей Антонов - электроник; Ольга Рачкова - корреспондент; Татьяна Литовченко - ведущий менеджер по связям с общественностью.

Олесе Хованцевой - специалисту по социальной работе с молодёжью, которая находится в отпуске, награда будет вручена позднее.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11795-nagrady-dostoynym-4/