Творческие победы мурманских танцоров

Воспитанники Детской театральной школы города Мурманска вновь прославили Кольское Заполярье. Ребята побывали в Москве на XVI Фестивале хореографических премьер «В вихре танца», где продемонстрировали высокий уровень подготовки, трудолюбие и творческий потенциал.

Хореографическая группа «Идущие за мечтой» стала победителем в специальной номинации «За создание ярких сценических образов», а также завоевала два диплома «Премьера I степени» и диплом «Премьера III степени

— Ваш труд и стремление к совершенству вдохновляют мурманчан. Вы доказали, что трудности можно преодолеть, а мечты — осуществить, — поздравил учащихся, их наставников и родителей глава города Юрий Сердечкин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29392&page=1