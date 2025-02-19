Мурманская область. Арктика (16+)19.02.25 17:00
Творческие победы мурманских танцоров
Воспитанники Детской театральной школы города Мурманска вновь прославили Кольское Заполярье. Ребята побывали в Москве на XVI Фестивале хореографических премьер «В вихре танца», где продемонстрировали высокий уровень подготовки, трудолюбие и творческий потенциал.
Хореографическая группа «Идущие за мечтой» стала победителем в специальной номинации «За создание ярких сценических образов», а также завоевала два диплома «Премьера I степени» и диплом «Премьера III степени
— Ваш труд и стремление к совершенству вдохновляют мурманчан. Вы доказали, что трудности можно преодолеть, а мечты — осуществить, — поздравил учащихся, их наставников и родителей глава города Юрий Сердечкин.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29392&page=1
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Последние комментарии
VADIM UZLOV
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