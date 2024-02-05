Творческие предприниматели Мурманской области могут претендовать на гранты регионального правительства

Продукты творческих предпринимателей Кольского Заполярья могут получить региональную поддержку.

Областной Минкульт объявляет о начале приёма документов на грант для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занятых в сфере культуры и искусства. Поддержка будет оказана творческим стартапам, которые смогут создать востребованные у жителей региона творческие продукты и услуги, обеспечивающие предпринимателям стабильный доход в долгосрочной перспективе.

Претендовать на субсидии могут зарегистрированные на территории Мурманской области субъекты малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов современного искусства и креативных индустрий. Бизнес-проекты должны отражать современный дух Кольского Заполярья и Арктического региона, укреплять позитивный имидж Мурманской области, а также уделять внимание гармоничному развитию каждого северянина и разнообразию культурной жизни Кольского края.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, максимальный размер гранта – 400 тысяч рублей, предлагаемые идеи должны быть реализованы до конца декабря текущего года. Заявки на конкурс принимаются до 5 марта, вся необходимая информация о подаче заявок размещена на сайте регионального министерства культуры.

Напомним, что данная мера поддержки впервые заработала в Мурманской области в прошлом году в рамках мероприятий регионального плана «На Севере – жить» и госпрограммы Мурманской области «Культура» для развития потенциала Кольского Заполярья в сфере креативной экономики. Победителями конкурса в 2023 году стали 4 предпринимателя, которые создали тематические продукты, основанные на исторических и культурных особенностях Кольского края.

Фото: https://gov-murman.ru