Творческие северяне могут получить гранты на реализацию проектов общенационального значения в области культуры и искусства

Министерство культуры Российской Федерации объявило о старте приема заявок на конкурс грантов Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Соискателями гранта могут выступать физические лица, ведущие активную деятельность в сфере культуры, искусства, образования как индивидуально, так и в организациях культуры и искусства, в научных и образовательных учреждениях независимо от их организационно-правовой формы. Число участников творческого и научного коллектива, выступающего соискателем гранта, не ограничивается.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в конкурсе могут участвовать проекты по восьми направлениям: библиотечное дело; изобразительное искусство, дизайн и архитектура; кинематография; музейное дело; музыкальное искусство; театральное искусство; хореографическое, цирковое искусство; народное творчество, художественные промыслы и ремесла.

Сумма гранта составляет 1 миллион рублей, реализовать проект необходимо в период с момента заключения договора и не позднее 1 декабря 2023 года.

Приём заявок продлится до 14 марта, порядок оформления и предоставления документов можно найти на сайте Министерства культуры Российской Федерации.