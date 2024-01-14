Творческие северяне вновь могут получить поддержку Президентского фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив начинает заявочную кампанию второго грантового конкурса 2024 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

До 20 февраля включительно заявку могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

Средства будут распределены среди авторов ярких творческих проектов, соответствующих девяти тематическим направлениям конкурса: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе», сфокусированное на интеграции новых российских регионов в историко-культурную жизнь страны.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте ПФКИ фондкультурныхинициатив.рф.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, по результатам 11 завершённых конкурсов Президентским фондом культурных инициатив поддержаны более 7 тысяч проектов на общую сумму более 25,4 млрд рублей, в том числе 38 инициатив творческих жителей Кольского Заполярья. В первом конкурсе 2024 года победителями стали АНО «Проектный офис «Губернаторский лицей» с проектом мультимедийного виртуального путеводителя «Шпицберген. История Архипелага» для мурманских школьников» и Ковдорская местная общественная организация «Культпросвет» с просветительским проектом по сохранению культурного наследия саамов «Ахкель-сийт, или Маленький народ большой страны».

Фото: https://gov-murman.ru