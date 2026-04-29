Творческие союзы Мурманской области могут получить до 3 млн рублей на сохранение культурного наследия

Министерство культуры Мурманской области продолжает прием заявок на конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета. Средства предназначены для реализации программ по пропаганде ценностей, связанных с сохранением регионального культурного и исторического наследия.

Участниками конкурса могут стать региональные отделения профессиональных творческих союзов. Победители получат до 3 миллионов рублей на реализацию своих проектов. Субсидии предусмотрены на проведение мероприятий, которые направлены на популяризацию культурного и исторического наследия Мурманской области.

Заявку можно подать до 25 мая. Подробная информация о конкурсном отборе размещена на сайте министерства культуры Мурманской области в разделе «Гранты» — «Субсидия творческим союзам».

Отбор осуществляется на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки системы «Электронный бюджет».

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, поддержка творческих инициатив северян, в том числе направленных на сохранение культурного и исторического наследия Кольского края, – важное направление народной программы «На Севере – жить!».



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566792/#&gid=1&pid=1