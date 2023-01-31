Творческие стартапы заполярных предпринимателей смогут претендовать на поддержку регионального правительства

В этом году в Мурманской области появится новая мера поддержки творческих деятелей – гранты для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занятых в сфере культуры и искусства. Соответствующее постановление регионального правительства подписано губернатором Андреем Чибисом.

Субсидии будут предоставляться зарегистрированным на территории Мурманской области субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов современного искусства и креативных индустрий. Предлагаемые идеи должны отражать современный дух Кольского Заполярья и Арктического региона, укреплять позитивный имидж Мурманской области, а также уделять внимание гармоничному развитию каждого северянина и разнообразию культурной жизни Кольского края.

Максимальный размер гранта – 400 тысяч рублей, отбор победителей будет проводиться на конкурсной основе экспертами в сфере культуры. Обязательное условие получения поддержки – проекты должны быть реализованы до конца декабря текущего года.

На средства гранта можно будет оплатить аренду помещений и сценических площадок, изготовление костюмов, производство программного обеспечения, подготовку видео, фото и звуковых материалов, изготовление фирменной продукции и другие услуги, необходимые для реализации творческих идей.

Заявочная кампания стартует в начале февраля 2023 года, вся необходимая информация о подаче заявок будет размещена на сайте регионального Министерства культуры.

Как сообщает региональное Министерство культуры, новая форма поддержки будет оказана в рамках мероприятий регионального плана «На Севере – жить» и госпрограммы Мурманской области «Культура» для развития потенциала Кольского Заполярья в сфере креативной экономики. Поддержка будет оказана творческим стартапам, которые смогут создать востребованные у жителей региона творческие продукты и услуги, обеспечивающие предпринимателям стабильный доход в долгосрочной перспективе.

Фото: https://vk.com/dobrokultura51?z=photo-60503887_457249522%2Fwall-211169741_409

