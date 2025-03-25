Творческие встречи с авторами фильмов про Арктику пройдут на Международном арктическом форуме

В рамках Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт 26-27 марта в Мурманске, социальная платформа Фонда «Росконгресс» – Фонд «Инносоциум» организует уникальные творческие встречи с участниками проекта «Душа России. Арктика». «Проект «Душа России» направлен на актуализацию исторического, культурного и духовного наследия народов России, укрепление единства нации, развитие международного гуманитарного диалога на платформе общих ценностей. Показ этих фильмов в дни проведения Международного арктического форума играет важную роль: он помогает глубже понять особенности региона и его жителей, освещает героизм тех, кто посвятил свою жизнь Арктике в различные исторические эпохи. Главная цель этих мероприятий – привлечь внимание к российской Арктике, её историческому наследию и значению для развития страны», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению Международного арктического форума Антон Кобяков.

Мероприятия пройдут в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» при Мурманской государственной универсальной научной библиотеке.

«Кинопрограмма Международного арктического форума-2025 будет способствовать укреплению национального самосознания, продвижению культурных ценностей и объединению поколений вокруг важных исторических дат и национальных символов. Благодаря бесплатному формату эта программа станет доступной для всех жителей Мурманской области и гостей форума. Это не просто фильмы или мультфильмы – это своего рода часть культурной миссии крупнейшего арктического события», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

25 марта в 12.00 состоится творческая встреча «Вдохновляясь Арктикой», которая откроет анимационную программу «Арктические каникулы». Участники мероприятия встретятся с Анной Поповой – художником-постановщиком Киностудии «Союзмультфильм», работающей в индустрии анимации более десяти лет. Анна поделится увлекательными историями о своих путешествиях по Кольскому полуострову, которые вдохновили ее на создание мультсериала «Умка», выходящего с октября 2022 года.

«Арктика – это территория, полная тайн и героизма, и кинематограф играет ключевую роль в её популяризации. Наши истории могут и должны вдохновлять людей на изучение этого уникального региона и бережное отношение к нему, формируя более глубокое понимание преемственности поколений, посвятивших свою жизнь Северу», – рассказала Анна Попова.

26 марта в 14.00 фильм режиссёра Александра Котта «Северный полюс» откроет программу кинопоказов «Душа России. Арктика». Встреча начнётся с приветственного слова заместителя директора Фонда «Росконгресс», председателя Совета Фонда «Инносоциум» Елены Марининой и специального гостя проекта, старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой. Александр Котт расскажет зрителям об истории создания ленты, основанной на реальных событиях 1960-х годов, когда первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» прошла под паковыми льдами Северного Ледовитого океана. Для просмотра фильма необходима регистрация по ссылке.

«Кинопоказы «Душа России. Арктика» открывают серию кинопроектов, приуроченных к крупнейшим международным форумам, организуемым Фондом «Росконгресс». Они дают возможность жителям регионов, участникам форума, нашим международным гостям познакомиться с лучшими фильмами и анимационными проектами, вдохновленными красотой природы, подвигами и поступками людей, отражающими богатство культур, традиций и ценностей народов России», – отметила Елена Маринина.

«Киноискусство – эффективный инструмент просвещения: через фильмы мы можем сохранить культуру и историю многоликой Арктики, сочетающей в себе суровую красоту, величественную хрупкость и вызовы, связанные с экстремальными погодными условиями. Акцент в картинах сделан на человеческих подвигах, но Арктика выступает не просто фоном, а активным участником событий, добавляющим драматизма. Сюжеты фильмов не оставят зрителей равнодушными, помогая им осознать значимость этого уникального региона больших возможностей», – подчеркнула Вера Подгузова.

Заключительный день творческих встреч 27 марта будет посвящён фильму «Деревня вдов», автором сценария и продюсером которого является Ольга Мартисова. В 18.00 начнётся показ фильма, который рассказывает о подвиге жителей заполярного села Варзуга во время Великой Отечественной войны. Выход фильма приурочен к празднованию 80-летию Победы. В нём показана история о вдовах, оставшихся в селе после войны, их преданность ушедшим на фронт мужчинам. В память о них в Варзуге возведён единственный в России народный памятник, где на фотографиях рядом с мужчинами размещены портреты их вдов.

«Память страны – это память каждого из нас. И маленькая заполярная Варзуга с её стойкостью, мужеством и – как ни странно - песнями – это символ нашей огромной Родины, которая выстояла в испытаниях Великой Отечественной. Об этом наш фильм», – рассказала Ольга Мартисова.

Для просмотра фильма необходима регистрация по ссылке: https://mgounb.timepad.ru/event/3290662/

Фото: https://forumarctica.ru/news/tvorcheskie-vstrechi-s-avtorami-filmov-pro-arktiku-proydut-na-mezhdunarodnom-arkticheskom-forume/