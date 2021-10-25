Творческие встречи, выставки и мастер-классы: в областной «Научке» пройдёт Мурманская книжная ярмарка

Областная научная библиотека готовится к проведению Мурманской книжной ярмарки: она состоится в Заполярье 30 октября.

Книжная ярмарка – это уникальная возможность встретиться с такими авторами, как Никита Аверин и Макс Глебов, Дарья Сойфер и Мария Метлицкая, Тим Скоренко, Александр Рыжов и Андрей Буторин. Кроме того, в рамках ярмарки с лекцией о скандинавских детективах выступит Екатерина Лавринайтис – переводчик романов норвежского автора Ю Несбе.

На протяжении всей выставки будут работать тематические площадки, посвященные фантастике, современной российской и зарубежной прозе, комиксам и манге, книгам в жанре нон-фикшн, детской, кулинарной и хоррор-литературе. Выставку книжных иллюстраций представит международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС» - гости смогут принять участие в мастер-классе по созданию зина – самодельного журнала.

В этот день в библиотеке также пройдут презентации новых книг и автограф-сессии, мастер-классы, литературные баттлы, квизы и викторины, а планетарий «Просто космос» презентует новую аудиовизуальную программу по мотивам культового фильма «Чужой». Особенно интересны посетителям станут необычные и мистические экскурсии по книгохранению, выставки книжных редкостей и даже запрещенных книг. В рамках Мурманской книжной ярмарки также состоится церемония награждения победителей первого регионального конкурса «Книга года».

Областная «Научка» будет ждать гостей с 12.00 и до закрытия. Вход на мероприятия ярмарки свободный, однако необходимо соблюдение масочного режима.