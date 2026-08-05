Творческий беспорядок на рабочем месте — чаще всего у тех, кто зарабатывает больше

Порядок на рабочем месте важен для 2 из 3 россиян, творческий хаос предпочитает каждый четвёртый. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

2 из 3 опрошенных (64%) признались, что предпочитают безупречный порядок в своём рабочем пространстве: «Порядок очень важен. Чтобы не было лишнего мельтешения перед глазами, и все нужное можно быстро найти»; «Так приучили»; «Порядок на работе — порядок в голове»; «Творческий беспорядок — это для дома, рабочее место должно выглядеть по-человечески».

Творческий хаос — по душе каждому четвертому (23%): «В работе идеальный порядок — не главное»; «В каждом хаосе есть своя структура»; «Если всё постоянно складывать, развешивать и т.д., то времени уходит очень много».

Ещё 13% затруднились с ответом: «Когда аврал и делается одновременно несколько дел, задач, то творческий беспорядок вполне может присутствовать».

Среди мужчин сторонников беспорядка заметно больше, чем среди женщин: 29% против 19% соответственно.

Молодёжь до 35 лет к творческому бардаку на рабочем месте относится лояльнее (25—26%), чем те, кто старше (21—22%).

Россияне с доходом от 150 тысяч рублей меньше всего зациклены на порядке (54%) и гораздо более терпимы к хаосу на рабочем месте (35%).

Время проведения опроса: 14—23 июля 2026 года.