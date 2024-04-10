«Творческий дуэт»: выставка кружевоплетения и флористики

«Творческий дуэт» — именно так называется экспозиция декоративно-прикладного творчества, расположившаяся во Дворце культуры «Судоремонтник» (жилой район Росляково, ул. Заводская, 1). На ней представлены работы североморских мастериц народного самодеятельного коллектива клуба кружевоплетения «Северное кружево» Веры Павловой и Елены Каленик.

Как сообщает администрация города Мурманска, изделия и картины поражают разнообразием технологий. Здесь соседствуют самые разные техники прикладного искусства: грунтовый текстиль, коклюшечное кружево, картины из сухоцветов (соломы, листьев малины, мелкотравья, кукурузы, банана, серебристого тополя, тополиного пуха, листьев розы).

Выставка работ продлится до 30 апреля.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27101&page=1