Творческий фестиваль «В единстве наша сила» прошёл в Туломе

Посвящён он был Международному дню коренных народов мира, который традиционно отмечается 9 августа.

Участников и гостей мероприятия приветствовал глава регионального парламента Сергей Дубовой:

- Традиции и культура северных народов – это часть нашей общей истории. Это духовное наследие и богатство, поистине сокровище, нашего сурового края. Мы по-настоящему гордимся им! Это богатство не было бы по-настоящему «живым», не волновало бы душу без подлинных энтузиастов. Благодаря их кропотливому труду, таланту сегодня мы можем увидеть уникальные плоды творчества, насладиться культурой народов и прикоснуться к их традициям. Искреннее спасибо всем участникам фестиваля!

В рамках фестиваля прошёл кулинарный конкурс «Арктическая уха», выступали самодеятельные коллективы, работала выставка-продажа изделий прикладного искусства.

