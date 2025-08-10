Люди могут многое: создают пластик, который растворяется в морской воде, и искусственную кожу, которая ощущает прикосновение, тепло и холодВ канун профессионального праздника в Мурманской области наградили лучших представителей строительной отрасли
Мурманская область. Арктика (16+)10.08.25 13:00

Творческий фестиваль «В единстве наша сила» прошёл в Туломе

Посвящён он был Международному дню коренных народов мира, который традиционно отмечается 9 августа.

Участников и гостей мероприятия приветствовал глава регионального парламента Сергей Дубовой:

- Традиции и культура северных народов – это часть нашей общей истории. Это духовное наследие и богатство, поистине сокровище, нашего сурового края. Мы по-настоящему гордимся им! Это богатство не было бы по-настоящему «живым», не волновало бы душу без подлинных энтузиастов. Благодаря их кропотливому труду, таланту сегодня мы можем увидеть уникальные плоды творчества, насладиться культурой народов и прикоснуться к их традициям. Искреннее спасибо всем участникам фестиваля!

В рамках фестиваля прошёл кулинарный конкурс «Арктическая уха», выступали самодеятельные коллективы, работала выставка-продажа изделий прикладного искусства.

 

 

Последние комментарии

SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
