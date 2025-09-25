Творческий коллектив Ансамбля песни и пляски Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота дал пять концертов в городе Дудинка Красноярского края

Выступления артистов состоялись в кинодосуговом центре «Арктика», городском муниципальном бюджетном учреждении культуры «Городской Дом культуры» и в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Таймырский колледж».

Артисты выступили перед жителями Таймыра, исполнив патриотические песни о защитниках Отечества, Родине, военных моряках и Северном флоте. Показали танцевальные номера и танцевально-хореографические композиции, среди которых – «Березка» и «Калинка-малинка». В завершении концертов зрители аплодировали стоя.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, выступления североморцев состоялись в рамках военно-патриотических мероприятий, проводимых Северным флотом на Таймыре, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ансамбль песни и пляски Северного флота был сформирован в 1940 году. В годы Великой Отечественной войны дал более 3 тысяч концертов. Артисты уже не раз выезжали с концертами в Донецкую и Луганскую народные республики и выступали пред участниками СВО и жителями новых регионов.

Фото: https://mil.ru/news/bf8e120e-b28c-413d-9c82-13bddff00d8b