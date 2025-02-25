«Творческий квартал: расцветай»: о гордости и предубеждениях в историческом гардеробе

1 марта в 15.30 в рамках интерактивной программы «Творческий квартал: расцветай» в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится лекция художников театра и кино, реконструкторов, коллекционеров Андрея Скаткова и Марии Орловой «Последнее десятилетие Прекрасной Эпохи. Корсет, розы, кружева» из авторского цикла «Гордость и предубеждение в историческом гардеробе».

«В лёгком платье палевого цвета, изящно отделанном у полукруглого выреза корсажа широкими бледными кружевами того же тона, в широкой белой итальянской шляпе, украшенной букетом чайных роз, она показалась ему бледнее и серьёзнее, чем обыкновенно» (Куприн А. И., «Молох», 1896), - такой желало видеть женщину общество начала ХХ века, и такой в определенном смысле желала быть сама она – лёгкой, непринужденной, естественной, желанной и в тоже время недоступной.

Прошёл ровно век с тех пор, как женщины создали свой новый образ в подражание античным героиням, и теперь вновь вернулись к этому. С ещё большим рвением стали добиваться необходимого эффекта за счёт новых корсетов, нательного белья. О том, как нелегко достигался этот эффект пойдёт речь на лекции-демонстрации. (16+)

Вход свободный по предварительной регистрации: vk.cc/cIOoJv

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457287869%2Ff530c98809f3b2b3f3