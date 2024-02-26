«Творческий квартал»: залы «Научки» вновь наполнятся творчеством, свежими идеями и весенним настроением

2 марта, в преддверии Международного женского дня Мурманская областная научная библиотека приглашает северян принять участие в интерактивной программе «Творческий квартал: расцветай в «Научке».

В конференц-зале гостей ожидают полезные лекции: как научиться правильно дышать, создать гармоничный эмоциональный климат внутри и снаружи, а также развить бизнес в сфере креативных индустрий.

В выставочном зале Центра современного искусства «СОПКИ21А» состоится пленэр, на котором художники нарисуют оригинальную композицию, а в зрительном зале творческий коллектив «Слуги Мельпомены» представит спектакль «Последняя из Романовых».

А ещё состоятся творческие мастер-классы и увлекательные квизы, караоке и тихая дискотека, музыкальная медитация, ярмарка мастеров.

Мероприятия будут проходить 2 марта с 12.00 до 21.00, вход свободный, на некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация или покупка билетов.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457272154%2Fwall-44573273_24926