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Мурманская область. Арктика (16+)06.02.21 11:00

Творческий симбиоз представят коллективы «Кировки»

7 февраля в 18.00 в областной «Кировке» состоится премьера: музыкально-поэтического спектакля по страницам оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Исполнят оперу солисты ансамбля «Орфей» и драматического театра «Комедиограф».

Зрителей ожидает спектакль, в котором персонажи освобождены от стереотипных характеристик, присущие опере. «Евгений Онегин» в постановке Андрея Макарова - это драма человека, который не смог вовремя заметить и обрести своё счастье, и потерял всё.

Народный самодеятельный коллектив Ансамбль солистов «Орфей» явился долгожданной необходимостью для объединения профессиональных музыкантов и начинающих артистов. Именно жанр музыкального театра привлек внимание молодежи. «Орфей» - не хор, а именно ансамбль солистов, где каждый представляет собой индивидуальность.

Руководитель коллектива Андрей Вячеславович Макаров являлся солистом многих отечественных филармоний. В 2016 году, Андрей Макаров приехал в столицу Заполярья, где ярко проявил себя в различных проектах Мурманской областной филармонии. Результатом стало знакомство и сотрудничество с лучшими творческими коллективами области, а также приглашение во Дворец культуры имени С.М. Кирова. Так, в 2017 году появился ансамбль солистов «Орфей».

Театр «Комедиограф» – творческий коллектив со своим неповторимым голосом и репертуаром. «Комедиограф» объединил в свои ряды молодых людей, увлеченных театром, влюбленных в сцену и театральное искусство. По словам Марины Модестовны Бабкиной режиссера театра, именно сочетание разных направлений сценического искусства дает возможность участникам коллективов показать свои дарования, проникнуть в тайны мастерства смежного жанра и создать более интересный спектакль. Марина Модестовна в прошлом - солистка Музыкального театра Республики Карелия в Петрозаводске.

С 2017 года работает во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в драматическом театре «Комедиограф».

Опыт подобного симбиоза у артистов уже есть: 2 года назад коллективы представили зрителям оперетту «Летучая мышь».

Не нуждающаяся в представлении классика, роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» - это история о любви, дружбе и выборе в жизни. Богатый язык, музыкальный слог делает историю близкой и понятной каждому. Оперу «Евгений Онегин» неоднократно ставили не только в России, но и за рубежом.

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