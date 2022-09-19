Творческую мастерскую, организованную в рамках Года культурного наследия народов России, посвятили поморской культуре

В здании Центральной библиотеки города Полярные Зори открылась творческая мастерская, организованная в рамках Года культурного наследия народов России, при поддержке отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори.

Мероприятие было организовано в виде семейного праздника, где развлечения и интересы для себя нашёл каждый посетивший. Стартовала программа с поморских подвижных детских игр, правила и описания которых дошли до наших дней из различных письменных источников. Позже посетителям провели экскурсию по выставкам, на которых были представлены предметы поморского быта, повседневные и праздничные наряды, поморское творчество и различные рукописные и печатные книги с народным эпосом.

Каждый желающий мог попробовать свои силы в рукоделии: организаторы помогали посетителям в изготовлении поморских кукол, «поморской козули», расписывали пряники и лепили настоящие поморские рыбные пельмени. Также была организована тематическая фотозона, где каждый желающий мог сфотографироваться в народной одежде на фоне деревянной самопрялки. Для самых маленьких, в детском читальном зале библиотеки, организаторы рассказывали поморские сказки и показывали мультфильмы.

«Рад, что правительство заботится о сохранении наследия малых народов нашей Родины. Культура нашей многонациональный страны очень разнообразна и сложна, но, я считаю, что каждый гражданин должен иметь представление об этом многообразии. Мы же будем посильно поддерживать такие мероприятия» - прокомментировал председатель первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори, Андрей Соколов.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».