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Мурманская область. Арктика (16+)29.11.24 08:45

Творчество двух талантливых художников в одном пространстве

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в главном здании Мурманского областного художественного музея состоялось торжественное открытие выставки «В авангарде» - живопись Александра Самоделова и фотографии Александра Говорова. п. Мурмаши.

Выставка «В авангарде» — это уникальная коллаборация двух видов искусства, объединяющая в себе живопись и фотографию, и представляющая творчество двух талантливых художников в одном пространстве.

Как отмечает vk.com/murmanskmuseum, Александр Феодосьевич Самоделов стремится передать через цвет эмоции и атмосферу, которую невозможно выразить словами. Цвет — это не просто элемент композиции, это язык, который говорит с каждым из нас по-своему. Для произведений характерны композиции, в которых фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются под острыми углами.

На фотографиях Александра Ефимовича Говорова запечатлены удивительно расписанные ворота гаражей, ставшие истинными арт-объектами благодаря творческому вдохновению их хозяев. Ворота, представляя собой обыденную часть городской среды, стали холстами для самобытных художников, экспериментирующих с формами, цветами и тематикой.

На открытии выставки с приветственным словом выступили фотограф Александр Ефимович Говоров, Надежда Васильевна Самоделова, супруга художника Александра Феодосьевича Самоделова, заслуженный художник России Анатолий Александрович Сергиенко, директор Мурманского областного художественного музея Ольга Александровна Евтюкова.

Выставку можно посетить по 22 декабря. (6+)

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457267810%2Fwall-11742142_23136

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