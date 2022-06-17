Творчество, карьера, возможности: в Мурманске на День молодёжи будет организована работа интерактивных тематических площадок

26 июня в Мурманске на площади Пять Углов состоится масштабный фестиваль День молодежи. Его организует Росмолодежь совместно с правительством области, такие фестивали пройдут в 10 регионах России. Северян ждёт насыщенная праздничная программа, хедлайнером в Мурманске выступит Ваня Дмитриенко.

Также будет организована работа тематических интерактивных площадок:

«Пространство музыки» (площадь Пять Углов, главная сцена) – концертная программа;

«Пространство креатива» (сквер на ул. Ленинградской) – творческие мастер-классы и популярный проектом по обмену фотографиями «Фотосушка»;

«Пространство добра» (пешеходная зона на ул. Воровского), где можно будет сделать чек-ап организма и проверить свое здоровье, стать участником разных акций и активностей, посмотреть Добро.Кино;

«Пространство активного образа жизни» (сквер на ул. Ленинградской, парковка перед ГДЦ «Меридиан» и пешеходная зона площади Пять Углов) – спортивные игры и состязания, в том числе популярная игре в снежки «Юкигассен»;

«Пространство дружбы» (Центральный парк около ДК им. Кирова), где можно попробовать свои силы в традиционной саамской игре – женский футбол, в которой обязательным атрибутом является юбка;

«Пространство возможностей и просвещения» (деловой центр «Арктика») – с лекциями и мастер-классами от федеральных и региональных экспертов по востребованным компетенциям. Например, как стать успешным в IT расскажет представитель Российского общества «Знание» Николай Смирнов – программный директор Skillbox по направлению «Маркетинг»;

«Пространство карьеры» (деловой центр «Арктика») – ярмарка вакансий для молодёжи.

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, для участия в мероприятиях необходимо пройти регистрацию на сайте: деньмолодёжи2022.рф. Вход будет осуществляться по бесплатным электронным билетам, которые придут на электронную почту, указанную при регистрации. Мероприятие стартует в 11.00.

Подробная программа Дня молодёжи в Мурманске на официальном сайте фестиваля: https://youthday.ru/city/murmansk .