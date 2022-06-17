Творчество, карьера, возможности: в Мурманске на День молодёжи будет организована работа интерактивных тематических площадок«Северные игромы» - на юге Кольского полуострова пройдёт фольклорный фестиваль «Беломорье»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)17.06.22 08:30

Творчество, карьера, возможности: в Мурманске на День молодёжи будет организована работа интерактивных тематических площадок

26 июня в Мурманске на площади Пять Углов состоится масштабный фестиваль День молодежи. Его организует Росмолодежь совместно с правительством области, такие фестивали пройдут в 10 регионах России. Северян ждёт насыщенная праздничная программа, хедлайнером в Мурманске выступит Ваня Дмитриенко.

Также будет организована работа тематических интерактивных площадок:

«Пространство музыки» (площадь Пять Углов, главная сцена) – концертная программа;

«Пространство креатива» (сквер на ул. Ленинградской) – творческие мастер-классы и популярный проектом по обмену фотографиями «Фотосушка»;

«Пространство добра» (пешеходная зона на ул. Воровского), где можно будет сделать чек-ап организма и проверить свое здоровье, стать участником разных акций и активностей, посмотреть Добро.Кино;

«Пространство активного образа жизни» (сквер на ул. Ленинградской, парковка перед ГДЦ «Меридиан» и пешеходная зона площади Пять Углов) – спортивные игры и состязания, в том числе популярная игре в снежки «Юкигассен»;

«Пространство дружбы» (Центральный парк около ДК им. Кирова), где можно попробовать свои силы в традиционной саамской игре – женский футбол, в которой обязательным атрибутом является юбка;

«Пространство возможностей и просвещения» (деловой центр «Арктика») – с лекциями и мастер-классами от федеральных и региональных экспертов по востребованным компетенциям. Например, как стать успешным в IT расскажет представитель Российского общества «Знание» Николай Смирнов – программный директор Skillbox по направлению «Маркетинг»;

«Пространство карьеры» (деловой центр «Арктика») – ярмарка вакансий для молодёжи.

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, для участия в мероприятиях необходимо пройти регистрацию на сайте: деньмолодёжи2022.рф. Вход будет осуществляться по бесплатным электронным билетам, которые придут на электронную почту, указанную при регистрации. Мероприятие стартует в 11.00.

Подробная программа Дня молодёжи в Мурманске на официальном сайте фестиваля:  https://youthday.ru/city/murmansk .

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире11:30«Клинический случай». Научно-популярная программа, 11 серия (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Любовь от всех болезней». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в мае по росту цен в лидеры выбились лимоны, а по снижению - капуста белокочанная-PRO Валюту (16+)Рубль на старте торгов несколько слабеет по отношению и к доллару, и к евро-PRO Энергетику (18+)Отопительный период 2021/2022 гг. завершился в штатном режиме, аварий на объектах жилищного фонда и социальной сферы не зафиксировано-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правительство РФ и регионы до 15 июля должны определить механизм софинансирования 50% стоимости отдыха детей из многодетных семей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика