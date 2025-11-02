Творчество, вдохновение, мастерство: в Мурманске прошёл фестиваль «Виват, таланты!»

В Мурманске прошёл III городской фестиваль-конкурс исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Виват, таланты!». Мероприятие состоялось в Детской школе искусств №1.

Фестиваль был организован комитетом по культуре администрации города Мурманска совместно с Детской школой искусств №1. Его цель – предоставить педагогам площадку для раскрытия творческого потенциала, обмена профессиональным опытом и повышения уровня исполнительского мастерства.

– «Виват, таланты!» – это уникальный проект, который ломает стереотипы. Мы показываем, что преподаватель – это не только наставник, но и состоявшийся артист, чьё мастерство служит лучшим примером для учеников. Этот фестиваль помогает поддерживать творческий тонус педагогических коллективов и укрепляет связи между школами, – отметила директор Детской школы искусств №1 города Мурманска Елена Наумкина.

Как сообщает администрация города Мурманска, в творческом состязании приняли участие преподаватели музыкальных отделений детских школ искусств города. Конкурсные выступления проходили в номинациях «Солисты» (фортепиано, народные и оркестровые инструменты, сольное пение) и «Ансамбли» различных составов.

Выступления участников оценивало компетентное жюри. По итогам фестиваля педагогам были присвоены звания лауреатов и дипломантов I, II и III степеней.

Фестиваль «Виват, таланты!» вновь подтвердил высокий уровень профессионализма и творческой энергии мурманских педагогов, чьё вдохновение и преданность делу помогают сохранять и развивать культурное наследие города.

