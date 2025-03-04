«Творчество вне возраста»: мурманчане старшего поколения осваивают гризайль

В Детской художественной школе Мурманска продолжаются занятия на мастер-классах для мурманчан старшего поколения в рамках социального проекта «Творчество вне возраста».

Вчера участники изучили новую технику рисования пейзажа акварелью — «гризайль», которая предполагает использование различных оттенков одного цвета. Этот способ позволяет сосредоточиться на форме и объёме, не отвлекаясь на выбор цветов, что особенно полезно для начинающих художников.

Как отмечает администрация города Мурманска, по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса такие творческие занятия для мурманчан старшего поколения и семей участников СВО проводятся еженедельно.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29479&page=1