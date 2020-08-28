Твой голос будет услышан!

Российские звёзды ответят на вопросы, волнующие современных детей и подростков.

В сентябре 2020 года Общероссийскому «Детскому телефону доверия» 8-800-2000-122 исполняется 10 лет! К этому событию Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приурочил масштабную акцию «Голос доверия», в которой примут участие популярные артисты, музыканты и блогеры.

24 сентября российские звезды встретятся в московской студии в прямом эфире со школьниками из разных городов и ответят на их сокровенные вопросы. Это будет откровенный разговор, во время которого 10 популярных артистов, музыкантов и блогеров расскажут о своём опыте взросления, о том, как они строили отношения с родителями и сверстниками, как преодолевали трудности с учёбой. Звёздные гости постараются донести до юных зрителей, что в сложной, запутанной ситуации может оказать любой человек, и очень важно не молчать, а говорить о проблемах. А самое главное – нужно учиться доверять тому, кто готов тебя выслушать, поддержать и помочь.

Стать участником ток-шоу сможет любой российский школьник. Для этого нужно отправить свой вопрос на конкурс, стартовавший 24 августа в официальной группе «Детский телефон доверия» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/tel88002000122.

Авторов лучших вопросов выберут всеобщим голосованием, которое пройдет с 12 по 17 сентября. Победители получат призы и смогут задать свои вопросы знаменитостям лично во время прямого эфира – специально для этого будут организованы включения из разных городов.

Но это ещё не все. В рамках акции с 1 по 21 сентября в социальной сети «ВКонтакте дети» и подростки смогут принять участие в онлайн-конкурсе «Генератор доверия», где ребятам будет предложено рассказать, кому они доверяют и почему. Победителя, имя которого будет названо в эфире ток-шоу, ждёт главный приз – смартфон. Кроме того, подростки, присоединившиеся к трансляции, смогут побороться за приз, приняв участие в квизе, посвящённом 10-летию «Детского телефона доверия».

Зрителями ток-шоу «Голос доверия», которое пройдёт в группе в «ВКонтакте», а также на «Youtubе-канале» «Детского телефона доверия» (https://www.youtube.com/channel/UCJ32UJtjzS3bijwz3iOxsvA), смогут стать и дети, и классы, и даже целые школы со всей территории РФ.

Наша справка:

«Телефон доверия» для детей, подростков и их родителей с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 создан в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В этой службе работают профессиональные психологи-консультанты, которые оказывают квалифицированную экстренную психологическую помощь детям, подросткам, их папам и мамам. Звонок с любого мобильного и стационарного телефона бесплатный и анонимный.

Для популяризации «телефона доверия» ежегодно Фонд поддержки детей в разных регионах РФ проводит просветительские акции. Они нацелены не только на продвижение «телефона доверия», но и на поддержку семей, укрепление детско-родительских отношений.

За 10 лет работы «Детский телефон доверия» принял более 10 млн обращений от юных и взрослых абонентов. Детский телефон доверия включен в список проектов, способствующих достижению национальных целей и выполнения задач десятилетия детства.