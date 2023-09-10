«Твой маяк – Арктика!»: губернатор Андрей Чибис поздравил порядка трёх тысяч первокурсников с началом учебного года

На площади у Мурманского морского вокзала вчера состоялся первый фестиваль для студентов первого курса образовательных учреждений, которые реализуют программы высшего и среднего профессионального образования на территории региона. Порядка трёх тысяч юношей и девушек из колледжей, техникумов, Мурманского арктического университета и Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета поприветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Не бойтесь ошибаться, бойтесь ничего не делать! Мы с вами живём, учимся и работаем в уникальном месте – в Мурманской области. Во флагмане развития российской Арктики сегодня! Сегодня за Арктику ведут битву все сверхдержавы мира. И в наших с вами руках сделать так, чтобы российская Арктика была и оставалась передовым макрорегионом, чтобы наш регион активно развивался. У вас все получится! Вы сделали правильный выбор: учитесь, будьте сильными и никогда не сдавайтесь. На Севере – жить!», – обратился к участникам фестиваля глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что сегодня появляются огромные возможности для развития в Арктической зоне РФ, в том числе благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. И пожелал первокурсникам максимально использовать эти возможности на благо своего будущего, а также будущее Мурманской области и всей страны.

Фестиваль получил символичное название «Твой маяк – Арктика!» и объединил молодых северян и ребят, которые приехали в Мурманскую область, чтобы учиться в заполярной столице, Апатитах, Кировске, Оленегорске, Полярных Зорях, Никеле, Мончегорске, Кандалакшском и Кольском районах, Ковдорском округе. Открыл событие парад образовательных учреждений.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, символичным стало и место проведения: ребята, многие из которых были участниками фестиваля «Арктический берег», уже знакомы с традицией зажигать маяк, который олицетворяет родную гавань и свет новых знаний. На сцене для вчерашних школьников была организована насыщенная программа с интерактивным шоу, выступлением заполярных коллективов и творческой молодежи Мурманской области. Одновременно с программой для студентов в этот вечер работали многочисленные тематические фотозоны, интерактивные и информационные площадки, на которых можно было, например, разработать стикерпак, поработать с нейросетью и поиграть в приставку. Первокурсники могли также познакомиться ближе с образовательными учреждениями, которые работают в регионе. Например, на площадке Мурманского технологического колледжа сервиса можно было совершить увлекательное путешествие по Кольскому Заполярью и получить памятные подарки. А команда Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота организовала конкурс по сборке строительных пазлов и состязания эрудитов. Будущие медики охотно знакомили участников фестиваля с основами оказания первой помощи, учил делать прямой массаж сердца и приводить в чувство засыпающих на парах друзей. Также на территории проведения праздничного события были представлены различные студенческие объединения и программы, которые помогают молодым северянам реализовывать свои идеи.

Главным музыкальным подарком для выпускников стало выступление группы «White Socks».

Фото: https://gov-murman.ru