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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.24 10:00

«Твой маяк – Арктика!»: второй фестиваль «День первокурсника» для студентов образовательных учреждений Мурманской области прошёл на берегу Кольского залива

Вчера на площади Морского вокзала в Мурманске состоялся второй фестиваль «День первокурсника» для студентов образовательных учреждений Мурманской области. Гостями фестиваля стали около 2500 первокурсников из 26 учебных заведений, которые реализуют программы высшего и среднего профессионального образования на территории региона.

Праздник для первокурсников проходил под символичным названием «Твой маяк – Арктика!» и продолжает идейную и стилистическую концепцию фестиваль «Арктический берег», где зажигался маяк – символ моря и безопасности, правильного пути и родной гавани. Именно маяк олицетворяет свет знаний для первокурсников.

Одним из главных событий фестиваля помимо зажжения маяка стал парад учебных заведений Мурманской области. Также в программу «Дня первокурсника» вошла работа интерактивных площадок и тематических фотозон, выступление творческих и студенческих коллективов.

Кроме того, юноши и девушки, приглашенные на фестиваль, смогли не только интересно провести время, но и получить важную информацию о новых программах обучения, стипендиях и других мерах поддержки в учреждениях, реализующих программы высшего и среднего профессионального образования.

На специально организованных площадках первокурсникам рассказали о возможностях реализовать себя в общественной и волонтёрской деятельности, перспективах прохождения практики и трудоустройства в Кольском Заполярье. Построить карьерный трек помогла команда «Курса на Север», которая наряду с привлечением в Мурманскую область специалистов из других субъектов страны всегда готова оказать помощь заполярным студентам в трудоустройстве. Команда «Движения Первых» организовала площадку, на которой была разыграна сувенирная продукция регионального отделения.

Музыкальным подарком для первокурсников стало выступление кавер-группы «Jeansы» и «DJ KLEVER», сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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