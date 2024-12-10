«Ты можешь»: молодые люди из ЗАТО Мурманской области объединяются вокруг идей развития

В Снежногорске прошла конференция для детей из закрытых административно-территориальных образований Мурманской области «Ты можешь». Мероприятие было организовано в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых».

Проведение конференции – инициатива активиста «Движения Первых» Мурманской области, школьника Егора Тумака из Гаджиево. Мероприятие проводится при поддержке регионального правительства, «Движения Первых», а также Единого волонтёрского центра Мурманской области.

Конференция собирает юных северян и их наставников из закрытых административно-территориальных образований уже второй год подряд. В этом году участниками стали 400 активных молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет из Снежногорска, Полярного, Заозерска, Североморска, Видяево и Гаджиево.

На торжественном открытии ребят приветствовали заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина и председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Никита Тихомиров.

В рамках основной программы, которая была сформирована вместе с детской дирекцией, молодые люди пообщались и задали вопросы сенатору Российской Федерации от Мурманской области Татьяне Сахаровой, поучаствовали в творческих мастер-классах, спикер-сессиях, образовательных и интерактивных площадках.

«Очень рад, что благодаря команде «Движения Первых» и правительству региона наша конференция продолжается. В этом году много крутых спикеров и интересных тем. Всю программу мы разрабатывали в соавторстве с взрослыми. Здорово, что нас подключили к организационным процессам. Получилось провести мероприятие по-настоящему интересное для ребят», – поделился автор конференции Егор Тумак.

На площадках выступили известные спикеры. Заместитель директора АНО «Россия – страна возможностей!» Оксана Ачкасова рассказала о лидерстве, секреты создания короткого контента раскрыла Гала Гагаринская – продюсер «VK Creative» из Москвы, мотивировал на успех в спорте обладатель кубка России и чемпион мира по стронгмену Леон Мирошник, о предпринимательстве поговорили с региональным лидером клуба молодых предпринимателей «Росмолодёжь.Бизнес» Мурманской области Анной Павловой, а на встрече с радиоведущей и тренером по речи и публичным выступлениям Анастасией Богдановой научились приёмам ораторского искусства. Также с лекциями и тренингами выступили заместитель начальника отдела по развитию добровольчества и патриотического воспитания комитета молодёжной политики Максим Брилин, эксперт грантового конкурса «Движения Первых» Ирина Бондаренко и автор конференции «Ты можешь» и федеральный амбассадор «Движения Первых» Егор Тумак.

Кроме того, все желающие смогли научиться импровизации в танце у Эльвиры Нифонтовой – хореографа-постановщика, руководителя театра танца «АПРЕЛЬ».

Завершилось мероприятие выступлением популярной кавер-группы из Мурманска «Нэвика Бэнд».

«Проведение конференций с образовательными площадками предоставляет молодым людям уникальную возможность расширить свои горизонты, познакомиться с актуальными темами и обменяться мнениями с экспертами и единомышленниками. Это особенно актуально для молодёжи из закрытых городов. Важно показать, что возможности для реализации есть у каждого», – отметил председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Никита Тихомиров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/