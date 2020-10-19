Тяжба ФГУП «Нацрыбресурсы» из-за причалов с рыбным портом вызывает вопросы о законности некоторых решений федеральной структуры

Верховный суд РФ отказал в передаче кассационных жалоб ФГУП «Нацрыбресурсы» и ООО «Севгазсервис» на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам касательно 44-го причала Мурманского морского рыбного порта.

Напомним, осенью 2018 года ФГУП «Нацрыбресурсы» выставил на аукцион право аренды причалов Южного грузового района ММРП. Победителем по лотам, включающим причалы с 37-го по 44-й, где происходит основная выгрузка промысловых судов, стали ООО «Мурманский складской терминал» (МСТ) и «СевГазСервис» (СГС). Это решение Нацрыбресурса, подведомственного Росрыболовству, не только нарушило законные права Мурманского морского рыбного порта, но и осложнило обслуживание рыбаков. В ответ ММРП обжаловал действия ФГУП в суде. Потребовалось около полутора лет разбирательств, прежде чем Фемида признала правоту позиции порта.

Сейчас по искам рыбного порта к Нацрыбресурсу, СГС и МСТ вынесены судебные акты, согласно которым аукцион и договоры аренды, заключенные по его результатам в отношении причалов №№ 37, 38, 39, 42, 43, 44, признаны недействительными. Дела по причалам № 40 и 41 пока находятся в суде. Разумеется, ответчики пытались обжаловать решения, вынесенные в пользу ММРП, и подавали апелляции и кассации, в итоге дойдя до Верховного суда. Но получили очередной отказ.

- Определение Верховного суда по причалу № 44 позволяет с уверенностью предположить, что по остальным причалам судебные акты всех инстанций буду вынесены исключительно в пользу АО «ММРП», - считает заместитель начальника юридического департамента ММРП Екатерина Ульяненко. – Таким образом, права арендаторов пользоваться вышеуказанными причалами прекратились еще в момент вынесения постановлений апелляционными инстанциями, и вряд ли что-то изменится с учётом позиции Верховного суда.

Следовательно, прекратилось и право СГС и МСТ согласовывать постановку судов к причалам, а также взимать с них плату за стоянку.

Как пишет пресс-служба ММРП, пока без ответа остаётся вопрос, на каком основании арендаторы Нацрыбресурса пользовались причалами и брали деньги с рыбаков. Интересно также, как они будут возвращать незаконно полученные доходы?

Есть и ещё один момент. Оба арендатора получили статус оператора морского терминала на основании владения причалами. Поскольку почти все аукционы по аренде признаны недействительными, то исчезло и основание для получения статуса. А значит, СГС и МСТ потеряют право и проводить швартовочные работы, и взимать за это деньги.

- Доказать, что Нацрыбресурс незаконно сдал причалы в аренду – это ещё полдела, - заявляет управляющий АО ММРП Олег Креславский. – Мы будем доказывать в суде, что незаконные действия федерального предприятия и его арендаторов нанесли ущерб рыбному порту. Следовательно, этот ущерб подлежит взысканию!

Сейчас право распоряжаться причалами Южного района возвращается к Нацрыбресурсу. Надеемся, в этот раз ФГУП реализует его разумно, не создавая проблем в работе портовикам и рыбакам.