Тяжёлые на подъём: больше половины жителей СЗФО откажутся от новой работы из-за командировок

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 1,5 млн резюме жителей Северо-Запада России, которые искали работу за последний год, и выяснили, готовы ли они к командировкам.

Анализ данных резюме жителей СЗФО показал, что каждый третий (28%) житель СЗФО готов ездить в командировки. Большинство соискателей Северо-Запада России, которые искали работу за прошедший год, отмечали, что к командировкам не готовы – таких в среднем по СЗФО 59%, из них самыми «тяжелыми на подъем» оказались соискатели из Ленинградской, Архангельской и Новгородской областей (более 60% «отказников» в каждом регионе). А вот чаще других готовы ездить в командировки по работе жители Ненецкого АО, Петербурга и Калининградской области (более трети соискателей).

В целом по России за командировки высказались треть сотрудников, против – половина (55%).

В профессиональном разрезе на частые командировки согласны большинство специалистов по добыче сырья (65%) и топ-менеджеров (63%), а также половина специалистов по закупкам и юристов. К редким рабочим поездкам готовы специалисты по управлению персоналом, бухгалтеры и финансисты, а также сотрудники из ИТ-сферы. Среди тех, кто не готов ни к каким командировкам, больше всего рабочего персонала (72%) и специалистов спортивной и фитнес-индустрии (68%).

«Интересно, что по сравнению с соискателями из других федеральных округов жители СЗФО – одни из самых «тяжелых на подъем», и по количеству сотрудников, которые не готовы даже к очень редким командировкам, уступают лишь соискателям из Северо-Кавказского ФО (доля «отказников» от командировок более 70%). В целом по России больше всего тех, кто готов ездить в другие города и регионы с рабочими задачами – среди жителей Москвы, Чукотского и Ямало-Ненецкого АО, а также Сахалина и Магадана. В этих регионах предложение о работе, предполагающей большое количество командировок, готовы принять более трети соискателей», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.