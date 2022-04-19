Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» прибыл в Североморск

Флагман Северного флота — тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» — завершил выполнение всех поставленных задач в море и вчера прибыл в главную базу флота — город Североморск.

Корабль успешно сдал вторую задачу курса боевой подготовки, отработав слаживание экипажа в море, а также выполнив ряд практических боевых упражнений с применением артиллерийского оружия.

18 апреля, на завершающем этапе работы крейсера в Баренцевом море, его экипаж встретил День корабля — 24-ю годовщину со дня первого подъёма военно-морского флага. Торжественные мероприятия прошли в рабочей обстановке. Командир корабля капитан 2 ранга Артём Пономарёв поздравил подчинённых с праздником и передал приветствие от командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

После награждения отличившихся моряков для личного состава, свободного от несения ходовой вахты, состоялся концерт корабельного вокально-инструментального ансамбля и самодеятельных артистов из состава экипажа, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12417898@egNews