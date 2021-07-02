Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» Северного флота вышел в Баренцево море на учение

Флагманский корабль Северного флота — тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» — вышел в Баренцево море. В течение нескольких дней экипаж корабля будет совершенствовать военно-морскую выучку и отрабатывать плановые задачи боевой подготовки.

Во время выхода «Пётр Великий» проведёт учение по противовоздушной обороне и отработает отражение средств воздушного нападения условного противника. Кроме этого, боевые расчёты постов освещения воздушной, надводной обстановки и гидроакустики проведут частные тренировки на боевых постах по обнаружению и классификации целей в различных средах.

Как сообщает пресс-служба СФ, после выполнения учебно-боевых задач в море корабль вернётся в главную базу Северного флота — Североморск — и приступит к подготовке ко Дню ВМФ России, который будет отмечаться 25 июля.