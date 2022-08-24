Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Гранит» по морской цели

По данным объективного контроля учебная морская цель была успешно поражена на удалении более 200 километров.

В рамках планового учения с группировкой разнородных ударных сил Северного флота, проходящем в акватории Баренцева моря, флагманский корабль СФ – тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Пётр Великий» выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Гранит» по мишенной позиции в районе архипелага Новая Земля.

По данным объективного контроля учебная морская цель была успешно поражена на удалении более 200 километров.

Также в рамках учения по защите морских коммуникации в Арктике экипаж крейсера отработал ведение артиллерийского морского боя с условным кораблём противника. Стрельбу выполнил боевой расчёт батареи универсального калибра – 130-мм артиллерийской установки АК-130.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ранее ТАРКР «Пётр Великий» во взаимодействии с эскадренным миноносцем «Адмирал Ушаков» провёл практические зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям.

Район Баренцева моря, где выполнялась ракетная стрельба, был заблаговременно закрыт для гражданского мореплавания и полётов авиации.

Фото и видео: https://vk.com/mil