Тяжёлый несчастный случай - результат конфликта на работе, который хотели скрыть

Государственной инспекцией труда получено извещение о несчастном случае, произошедшем 14 января на объекте одного из подрядчиков в Кольском районе Мурманской области.

По предварительной информации, двое работников ООО «РТЦ-БУРЕНИЕ» (организация зарегистрирована в Краснодарском крае) во время конфликта нанесли друг другу травмы: один получил удар в челюсть, второй - колотое ранение стопы отверткой.

При этом в медучреждении пострадавший с травмой лица (соответствует тяжёлой степени тяжести) заявил, что упал на улице. Это противоречит факту происшествия на рабочем месте и является сокрытием происшествия.

Государственная инспекция труда в Мурманской области обращает внимание на то, что любое насилие на рабочем месте недопустимо и подлежит расследованию. Руководство предприятия отвечает за безопасную обстановку в коллективе.

Государственный инспектор труда принимает участие в расследовании несчастного случая. По итогам расследования комиссия примет решение о квалификации данного происшествия.

