Тяжёлый несчастный случай при ремонте погрузчика: работника прижало ковшом

Комиссией с участием государственного инспектора труда завершено расследование инцидента в ММБУ «УДХ», где слесарь получил тяжёлые травмы.

Как сообщает vk.com/git51, бригада ремонтировала гидравлику ковша погрузчика. Чтобы состыковать детали, нужно было совместить отверстия. Для этого работник залез в ремонтную яму и начал бить кувалдой по цилиндру, стоя на случайной подставке. Ковш при этом был поднят и не зафиксирован.

После удара цилиндр вылетел, и многотонный ковш рухнул вниз, придавив слесаря. Коллеги экстренно подняли ковш и вызвали скорую. Пострадавший госпитализирован.

Комиссия определила две главные причины: организационная - руководство не проконтролировало безопасность работ и допустило нарушения дисциплины. Не было чёткого порядка выполнения задачи; личностная - работник сам грубо нарушил инструкцию - работал под незакрепленным грузом и использовал ненадёжные приспособления.

Кроме того, в ходе расследования были выявлены недочёты в выдаче работнику средств индивидуальной защиты.

Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, отмечает руководитель Гострудинспекции Юрий Дмитриев напоминает.

