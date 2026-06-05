Тяжёлый несчастный случай произошёл в локомотивном депо «Кандалакша»

«Несчастный случай со слесарем-электриком по ремонту электрооборудования произошёл 1 июня текущего года в сервисном локомотивном депо «Кандалакша». Извещение об этом получено от ООО «ЛокоТех-Сервис», - сообщил руководитель Гострудинспекции в Мурманской области Юрий Дмитриев.

Согласно предварительной информации, работник, находясь на крыше локомотива, оступился и упал вниз между кузовом локомотива и ограждением, в результате падения получил тяжёлые травмы позвоночника. В настоящее время пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.

Государственный инспектор труда входит в состав комиссии по расследованию несчастного случая. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

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