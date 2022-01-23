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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.22 08:00

Тяжёлый январь: каждому второму жителю СЗФО не хватило новогодних каникул, чтобы отдохнуть от работы, а каждый третий вышел на работу в плохом настроении

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей СЗФО и выяснила, как они провели новогодние праздники и хватило ли времени для отдыха.

47% жителей СЗФО признались, что новогодних каникул им было недостаточно, чтобы отдохнуть от работы – о более длинных праздниках, как правило, мечтают представители науки и образования (60%) и специалисты по управлению персоналом (58%). Хватило времени для отдыха в самый раз 44% жителей СЗФО. 

При этом 8% опрошенных из СЗФО вообще считают, что праздники затянулись и отдыхать стоило бы поменьше, наибольшая часть таких среди бухгалтеров – 23%.

19% трудоустроенных респондентов сообщили, что в течение новогодних каникул (с 31 декабря по 9 января) им приходилось постоянно работать – чаще всего это представители производственной сферы (31%), специалисты по продажам (25%) и административный персонал (21%). Еще 50% жителей СЗФО работали в праздники лишь время от времени и это самый высокий показатель по стране. Для сравнения: в среднем время от времени на новогодних каникулах работали лишь 33% россиян.

Повезло вообще не отвлекаться от отдыха 31% жителей СЗФО. Последние преобладают среди специалистов по управлению персоналом (73%) и работников научно-образовательной сферы (71%).

Отправиться в путешествие на новогодние каникулы в этот раз смогли лишь 18% опрошенных и все из опрошенных посещали города России, заграницу выезжали единицы. Еще 83% в эти праздники не покидали регионы СЗФО. Наиболее активными путешественниками по России стали государственные служащие (28%) и высший менеджмент (23%). Те, кто провёл праздники дома, преобладают среди специалистов по управлению персоналом и бухгалтеров (по 86%).

И в заключении, 25% жителей СЗФО вышли с новогодних каникул в хорошем настроении, 42% - в обычном, 28% - в плохом. Позитивным настроем отличается высший менеджмент (50%), негативным – работники науки и образования (34%). 

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