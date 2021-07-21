У 1045 северян-работников имеется задолженность по заработной плате

По сведениям организаций Мурманской области (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 июля 2021 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 45,2 млн рублей и по сравнению с уровнем на 1 июня текущего года уменьшилась на 7,6 млн рублей (на 14,4%), в основном за счёт её погашения в АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод».

Как сообщает Мурманскстат, вся задолженность сложилась по причине отсутствия собственных средств хозяйствующих субъектов. Наибольшая сумма отмечена в организациях, расположенных в Ковдорском и Кольском районах, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск. Из восьми организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности, четыре находятся в процессе конкурсного производства, на них приходилось 64,7% всей задолженности по заработной плате (на 1 июня 2021 года – 65,3%).

Численность работников, перед которыми имелась задолженность, составила 1045 человек, в том числе в организациях по добыче полезных ископаемых – 591 человек, в строительстве – 436, управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе – 17, образовании – 1 человек.

В среднем одному работнику организаций, имевших просроченную задолженность, не выплачено 43211 рублей зарплаты.